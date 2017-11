Raymond Théberge commissaire aux langues officielles?

Le gouvernement fédéral a choisi Raymond Théberge comme prochain commissaire aux langues officielles.

Qu’est-ce que ce candidat avait que les autres n’avaient pas? Depuis qu’il a été nommé recteur de l’Université de Moncton, en juin 2012, quand l’avons-nous entendu parler des langues officielles? Qu’en connaît-il au juste? Pourquoi a-t-il été préféré par exemple à un candidat beaucoup plus compétent que lui en matière de droits linguistiques, le juriste acadien Michel Doucet?

Serait-ce parce qu’on cherchait avant tout un bon libéral, encore une fois, plutôt qu’un défenseur des droits des minorités, quelqu’un qui ne fasse surtout pas de vagues, qui ne cherche surtout pas à améliorer le sort de ceux qui vivent en situation minoritaire, mais à maintenir tout au plus le statu quo?

Au bout d’un an de tergiversations, c’est un bon bureaucrate que le gouvernement Trudeau veut nommer? Et on se demande pourquoi de plus en plus de gens sont cyniques face à la politique. J’en ai mal au cœur!

Bernadette Landry

Grand-Barachois