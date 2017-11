Un jardin «ancestral»

Avec le jardinier Henri (Louis Marie Melanson), on ne pouvait choisir mieux. Une culture des mots de nos ancêtres redevient un vibrant folklore qui révèle une langue d’un style imagé des plus expressifs.

En épluchant à tour de rôle les mots du jardin, une mise en scène à la fois amusante et éloquente, le jardinier nous offre une expérience culturelle qui peut-être nous laisse jongler… pourquoi avons-nous délaissé une langue aussi pittoresque… en sommes-nous «right fière»? Le jardin d’Henri, vibrante initiative du pays de la Sagouine, c’est définitivement un incontournable prélude pour une profonde appréciation du langage de scène de la Sagouine et des artistes. Longue vie à la culture de ce jardin ancestral. Bravo et Merci!

Gloria Richard

Bouctouche