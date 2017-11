Jeter le bébé avec l’eau du bain

Benoit Bourque, ministre de la Santé, votre intervention du 24 novembre au Téléjournal Acadie m’a fait revivre une page sombre de l’histoire de la privatisation au Nouveau-Brunswick.

Vous avez déclaré que réduire le temps administratif des employés de l’Hôpital extra-mural aurait pour effet d’allouer plus de temps aux patients.

Or, nous avons entendu exactement les mêmes propos dans la bouche de l’ancien premier ministre, Frank McKenna, lorsqu’il a voulu vendre le concept de l’informatisation de l’aide sociale. Il prônait que les agents d’aide sociale seraient libérés des tâches administratives et qu’ils pourraient ensuite offrir plus d’interventions personnelles aux assistés sociaux.

C’est malheureusement le contraire qui s’est produit, tel qu’on s’y attendait. Le nombre d’employés a été réduit et par conséquent, les contacts personnels l’ont également été. Ainsi, votre thèse voulant que les interventions auprès des patients vont s’accroître ne fait qu’attiser chez moi une méfiance qui demeure toujours présente.

En privatisant les services extra-muraux, il est fort à parier que le bébé sera jeté avec l’eau du bain.

Claude Snow

Caraquet