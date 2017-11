Où sont les pitbulls?

La nomination du prochain commissaire aux langues officielles nous concerne au plus haut point comme francophones.

Le nom du recteur de l’Université de Moncton circule. J’ai immédiatement fait une recherche sur le parcours de la carrière de Raymond Théberge. Oui, il est instruit et possède de nombreuses qualifications, mais, il lui manque ce qu’il y a de plus nécessaire d’avoir comme ingrédient, pour être à la hauteur de cette fonction. Il n’a jamais cassé de vitre, ni dérangé l’établissement. Il est un agneau parfait de douceur et de compromis pour le gouvernement Trudeau.

Un commissaire aux langues officielles, c’est un leader, c’est un pitbull à son meilleur pour défendre notre langue. Au collège, j’avais un vieux professeur du nom de Pothier. Il nous enseignait les mathématiques et l’algèbre. Je l’aimais beaucoup, car il était un pince-sans-rire. Un jour il nous a dit: «Dans la vie vous allez devoir vous battre pour deux choses: la vérité des chiffres manipulés et vos valeurs, même si ça dérange.»

M. Théberge a toutes les qualifications, sauf qu’il n’est pas un francophone «dérangeant».

Isidore Dugas

Caraquet