La saison des chorales

S’il est un cadeau fort prisé que le père Noël offre chaque année un peu partout en Acadie, ce sont les chants de Noël exécutés par nos excellentes chorales. Le chœur Beauséjour de Moncton, constitué de quarante-six voix féminines, est de celles-là. Ce que les mélomanes apprécient particulièrement, c’est le remarquable choix de pièces, la qualité des solistes, la supériorité d’interprétation et d’exécution qui ne manquent pas de faire rêver. De plus, quand l’ensemble est dirigé par Monique Richard, la performance ne déçoit pas. Les applaudissements fort nourris, les ovations bien méritées et les propos élogieux que s’échange l’auditoire au sortir du concert en sont la preuve évidente.

Que dire des arrangements musicaux? Ils apportent un élément nouveau fort intéressant sans toutefois trop s’éloigner des airs traditionnels auxquels tiennent les amants de la musique à l’occasion des Fêtes. Je mentionnerais le «Il est né» de Nicholas Burt.

Le chœur était accompagné encore cette année par la talentueuse pianiste Brigitte Lavoie. Quand on ajoute à cela un quatuor constitué de deux violons, d’un alto et d’un violoncelle des artistes Monique Girouard, Marie-Pier Arseneau, Robin Streb et Lydia Mainville, couronné de percussions aux mains de Roger Castonguay, il y a là de quoi servir un véritable festin musical propre au temps des Fêtes.

Du nouveau cette année: une toune de la Bolduc, soit «Le bas de Noël» dans un arrangement exceptionnel de E. Phare-Bergh qui s’est terminée par la «reel de Sainte-Anne» exécutée par la talentueuse Monique Girouard au violon. La Gaspésienne Mary Travers en aurait été très fière et l’aurait sûrement caractérisée de haut de gamme.

Le tout se passait dans l’enceinte de l’ancienne église Central United où l’acoustique plaît dans un décor de Noël sobre, mais fort joli.

Hector J. Cormier

Moncton