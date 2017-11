Un conseil en déroute

La démission de Mme Anne-Marie Jourdain au poste de conseillère du Village de Bas-Caraquet fait ressortir les faiblesses de fonctionnement du conseil et de l’administration de la municipalité.

Depuis plusieurs années, lors des réunions ordinaires mensuelles, la salle du conseil est pratiquement vide à l’exception de trois ou quatre personnes, dénotant le peu d’intérêt que les contribuables accordent aux délibérations des élus. Les réunions publiques ne durent en général que 30 à 40 minutes; des propositions sont votées sans aucune discussion parce qu’elles ont été discutées lors de réunions de travail privées ou en réunion extraordinaire. À la dernière réunion, un arrêté sur la rémunération des membres du conseil a été lu par le titre et adopté en 1re et 2e lecture sans que l’on sache ce qu’il contenait et ce n’est qu’à la période de questions que la lecture en a été faite sur demande. Il semble que le conseil a abandonné la structure des comités et fonctionne en comité plénier lors de réunions de travail auxquelles le public n’est pas invité. De plus, il semble qu’il n’y a pas de vision à long terme pour le développement du village.

La population diminue d’année en année et vieillit; en 2001 il y avait 1689 habitants; en 2016, ils n’étaient plus que 1305. Et les gens de 50 ans et plus représentaient (736) 56,5% de la population du village et l’âge moyen était de 49,6 ans. Nous n’avons pas vu de stratégie ni de politique pour attirer de jeunes couples pouvant regarnir les salles de classe de l’école l’Escale des Jeunes.

Dans les années 1970, des infrastructures et des services ont été mis en place à grands frais pour favoriser le développement économique et démographique du village: aqueduc et égouts sanitaires, parce industriel, port de plaisance, nouvelles rues, trottoirs, construction de logements à prix modique, collection des vidanges, ambulance, service d’incendie, service des loisirs, bibliothèque, etc. La crise de l’industrie de la pêche nous a affectés très négativement et les quelque 1200 emplois du parc industriel ont fondu à quelques centaines et les chantiers navals ont fini par fermer.

Certes, le village offre tous les services de base et est en bonne santé financière avec un taux de taxe et une dette inférieurs à la plupart des autres municipalités de même taille, mais quel est l’actif de la municipalité? Mis à part les rues, les trottoirs, la mairie, le garage municipal, un camion de pompier, un camion d’urgence, deux camionnettes et quelques terrains, qu’est-ce qui appartient à la municipalité? Qu’en est-il du développement économique, communautaire, social et culturel?

Il y eut quelque progrès comme le Centre naval qui commence à prendre forme, mais nous devons payer à Opportunités NB 80 000$ annuellement et notre quai a été abandonné par Pêche & Océans Canada. En 2016, des génératrices ont été installées aux stations de pompage des égouts sanitaires, des travaux de réfection ont été effectués sur les rues Morais et LeBouthillier et dernièrement, un plan stratégique est en élaboration.

Le secteur privé a investi: les chalets de la Plage, clinique médicale, foyer de soins, café, dortoir pour les employés d’une usine.

Mais l’administration municipale n’est constituée que d’un directeur général, d’une adjointe, d’un employé à tout faire et d’un employé aux services d’eau et d’égouts et la presque totalité des services sont privatisés. Une administration municipale se bâtit et se développe selon les besoins, c’est un investissement précieux.

Il faut réorganiser le fonctionnement du conseil et étoffer l’administration municipale; cet exercice nécessite des fonds qu’il faudra prévoir au budget et il se peut que ça fasse mal au taux de taxe.

Au point où nous en sommes, il faut réagir et il faut une direction forte au conseil municipal. Il faut dynamiser et professionnaliser le conseil, sinon nous ne pourrons même pas fusionner avec d’autres communautés parce que personne ne voudra d’un village d’aînés sans services communautaires et culturels et sans actif appréciable.

Théo Noël

Bas-Caraquet