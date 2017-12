Gouvernance et transparence

Lors de la dernière campagne électorale, le candidat et chef du Parti libéral, Brian Gallant nous promettait de faire de la politique autrement, c’est-à-dire d’être transparent vis-à-vis la population du Nouveau-Brunswick. Vu son jeune âge, je me suis dit qu’on allait s’éloigner de ces vieux politiciens qui ne pensaient qu’à leurs proches, que la partisanerie était quelque chose de normal et faisait partie du paysage. Comme beaucoup de gens, j’ai crû en lui et lui faisais confiance. Cela n’a pas pris beaucoup de temps pour m’apercevoir que je m’étais trompé sur la personne. En effet, à peine élu, il congédie le PDG du réseau de Santé Vitalité, Rino Volpé. Quelque temps après, c’est au tour du médecin-hygiéniste de la province de subir le même sort. Décisions qui nous ont coûté des centaines de milliers de dollars pour des décisions on ne peut plus arbitraires.

Actuellement, c’est le dossier de la privatisation de l’extra-mural de la province qui est le principal sujet d’actualité chez les francophones. Tous les organismes, et organisations francophones de la province s’opposent très fortement à cette décision, encore une fois arbitraire, car elle a été prise sans aucune consultation sérieuse, contrairement à ce que prétend le ministre de la Santé, Benoit Bourque. Les médecins francophones du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L-Dumont viennent de signaler leur opposition à cette privatisation de l’extra-mural. D’autres médecins francophones s’y opposent aussi. Notre premier ministre et son ministre de la Santé font la sourde oreille et nous disent que leur plan est ce qu’il y a de mieux pour nous, ce faisant, ils nous prennent pour des gens incapables de discerner le bien du mal, certains diraient pour des deux de pique. Et c’est là que la transparence entre en jeu.

Que ce gouvernement dévoile les détails de l’entente faite avec Medavie et nous serons en mesure de juger si elle est aussi bonne qu’il le prétend.

Il n’y a qu’à regarder le service ambulancier de la province, offert par Medavie, pour vite comprendre qu’ils sont dans l’erreur totale. Le 5 décembre, l’Acadie Nouvelle titrait en première page: Langues officielles, Ambulance NB sermonné par un juge! Cela se passe de commentaires. Quant au confort de ces ambulances, je peux en témoigner pour y avoir goûté de Moncton à Saint-Jean en juillet 2017, ce n’est pas un service cinq étoiles. Pendant le transport, j’ai demandé à l’ambulancière si nous étions toujours sur l’autoroute tellement j’étais secoué. Des amortisseurs, cela se change au besoin, mais il y a un coût à payer pour cela. Le cardiologue qui m’a traité à l’hôpital de Saint-Jean m’a fortement recommandé de retourner chez moi en auto plutôt qu’en ambulance après l’intervention qu’il m’avait faite. Tout cela pour dire, qu’une entreprise comme Medavie – à qui a été confié le service de l’extra-mural – existe pour faire des profits, comme toute entreprise, et que le service aux patients est loin de ses priorités.

Et ce qui me déçoit le plus, c’est qu’au Conseil des ministres, il y a des personnes qui se faisaient aussi les apôtres de la transparence lors de la campagne électorale, dont une que je connais depuis longtemps et en qui j’avais une immense confiance et un profond respect, car pour elle, la transparence était primordiale, elle l’a fait savoir très fort dans «une autre vie, un autre temps». J’aurais voté pour elle, peu importe le parti politique qu’elle représentait! Je comprends ce qu’est la discipline de parti et la solidarité ministérielle pour les avoir enseignées dans mes cours, mais leur silence m’est difficile à comprendre devant toutes ces contestations qui durent depuis des semaines, sinon des mois.

À ce gouvernement, je réitère mon opposition, comme beaucoup de citoyens et citoyennes l’ont fait avant moi, à ce projet insensé de privatisation de l’extra-mural et je lui dis tout simplement: «je me souviendrai».

Claude Soriano

Dieppe