La traduction créative

À une certaine époque, nous avions droit à des exemples de comptabilité créative. Nous avons maintenant droit à des exemples de traduction créative (Acadie Nouvelle, 2 décembre, p. 6). Transformer un déficit de six millions en excédent, voilà un pouvoir que je ne connaissais pas à la traduction! Attention, la comptabilité créative a déjà conduit tout droit en prison des comptables trop créatifs.

Plus sérieusement, l’article de Pascal Raiche-Nogue met en lumière le problème de la traduction dans l’administration provinciale, problème chronique, semble-t-il.

Combien de fois pourrions-nous relever des exemples de mauvaises traductions, des cas où, visiblement, la traduction a été bâclée? Tout ça, faut-il le rappeler, dans la seule province bilingue au Canada. Finalement, cette désignation ne semble pas nous faire honneur…

Les lecteurs qui prennent connaissance de ces perles finissent sans doute par se dire qu’il est très difficile de bien traduire, ou qu’il est très difficile d’administrer un service de traduction. Personnellement, je pencherais pour la seconde option. La mauvaise traduction n’est pas toujours la faute des traducteurs. Il faut, à un moment donné, regarder du côté de l’administration, de la façon dont la traduction est donnée.

On ne nous dit pas comment la traduction se fait, qui la donne à qui, dans quelles conditions. Chose certaine, au Nouveau-Brunswick, la fonction publique travaille en anglais: on rédige en anglais, on compose en anglais, et on «pousse» le résultat à la traduction. Il faudrait que ce soit «poussé» bien plus soigneusement qu’on semble le faire, car la mauvaise qualité de la traduction ne fait plus rire. Elle porte atteinte à l’égalité des deux communautés linguistiques dans la province.

Vu que tout est produit en anglais et traduit en français, il faut pouvoir compter sur une traduction de qualité afin que le texte français puisse être lu et employé avec fiabilité par les francophones. Autrement, il faut se rabattre sur le texte anglais pour être certain de comprendre! C’est tout à fait inacceptable, parce que celles et ceux qui ne parlent pas anglais n’ont pas ce recours. L’égalité des deux communautés linguistiques, elle est où, dites-moi? De plus, si la traduction est mauvaise, donc inutilisable, elle est faite en pure perte. A-t-on vraiment besoin de travailler pour rien?

Lorsqu’on dit que les journalistes francophones sont forcés de s’en remettre aux textes anglais pour saisir le sens véritable des intentions de l’administration provinciale, on reconnaît l’inutilité de la traduction. Il est déplorable, non, inacceptable, que l’on en soit rendu là.

L’administration provinciale ne semble pas vouloir prendre le taureau par les cornes et fournir un service de qualité en traduction. Que peut-on faire pour avoir ce qu’on est en droit d’obtenir, des communications de qualité en français? Inonder de plaintes le commissariat aux langues officielles? Écrire – en anglais? – à nos députés et à notre premier ministre pour signaler le problème et implorer leur intervention? Pourtant, il suffirait simplement, il me semble, de s’occuper un peu mieux de la traduction.

Alain Otis, Dieppe