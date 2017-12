Lettre ouverte aux gestionnaires de centres d’appels

J’ai postulé un emploi dans un centre de service à la clientèle – plus concrètement, un centre d’appel – qui fait présentement du recrutement dans la région de Moncton.

J’ai concocté un CV de base à même ma tablette électronique et j’ai appuyé sur envoyer. C’était dimanche matin. Nous sommes mardi et je viens de parler à l’agente d’embauche de cet éventuel employeur, une institution financière soit dit en passant.

L’agente m’explique qu’elle fait un premier tri des candidatures et procède à quelques vérifications. Elle veut notamment s’assurer de mon bilinguisme.

– D’accord. Allez-y. J’ai répondu ainsi en anglais, langue dans laquelle tout s’était déroulé jusque-là.

J’attendis la suite, quelque chose comme un petit test oral, de banales questions à répondre dans l’une et l’autre langue.

– C’est bien. Et maintenant je voudrais parler de l’horaire de travail.

Comment? Où était passé le test de bilinguisme? D’après ce que je comprends, la dame voulait seulement s’assurer que je parlais l’anglais. Il y a un gros problème ici, vous ne trouvez pas?

Les centres d’appel sont nombreux au Nouveau-Brunswick, notamment en raison du bassin de main-d’œuvre bilingue. Ces entreprises pensent-elles que les postulants et postulantes qui se déclarent bilingue maîtrisent assurément le français? Que c’est seulement la qualité de l’anglais qu’il faut vérifier?

Pour avoir déjà complété ce processus par le passé, je constate que pour ce qui est de la qualité du français, oui, l’éventuel employeur semble nous croire sur parole. D’ailleurs, l’agente d’embauche ne parle pas le français elle-même, c’est dire… Personnellement, je trouve ça insultant.

J’ai un bon français parlé, j’ai travaillé fort pour le garder et je veux que cet éventuel employeur le sache. Entre un bon français et un français archi boiteux, il y a une différence, non? Pourquoi cette compétence n’est-elle pas valorisée?

La médiocrité engendre la médiocrité. Tant que l’on ne relèvera pas la barre de la qualité du français recherché dans les centres d’appels, les Acadiennes et Acadiens auront une autre raison de le parler n’importe comment, le français.

Poste à pourvoir: supervision de la qualité du français dans un centre d’appel.