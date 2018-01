Une oeuvre essentielle

«On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux» – Saint-Exupéry

Sr Gilberte Cormier, Filles de Marie-de-l’Assomption, qui a œuvré aux services communautaires et à la pastorale dans nos communautés acadiennes du Nouveau-Brunswick et à l’extérieur pour presque 67 ans, nous a quitté. Femme dévouée, humble, accueillante, humaine et empathique. Elle nous a choyé de sa présence par des services aux plus démunis avec nous à Bas-Caraquet pendant plusieurs années. Je me dit qu’elle représentait bien les valeurs du don de soi et du service aux autres de toutes ces formidables religieuses de notre enfance qui nous ont consacré leur vie pour nous permettre à nous, les petit(e)s Acadien(ne)s, d’avoir accès à l’éducation et de nous ouvrir la voie vers des études supérieures. Les Filles de Marie-de-l’Assomption dans mon expérience étaient là pour nous particulièrement en 1re, en 6e et en 7e années, des moment charnières de notre vie. Sans elles, je ne suis pas sûre, comme plusieurs d’entre nous, si j’aurais développé le goût de la lecture et de l’écriture, celui des études, de l’engagement, du dépassement et du service aux autres. Je suis triste de penser que ces religieuses acadiennes dédiées et engagées qui œuvrent depuis 1922, dont plus de 60 ans à Bas-Caraquet, sont en diminution et ne sont plus en mesure de nous accorder leur soutien. Elles ont laissé une empreinte dans nos communautés, un héritage humain et spirituel important. Aujourd’hui à la suite du départ de Sr Gilberte, je veux lui rendre hommage en même temps que toute sa communauté religieuse pour les valeurs qu’elles personnifient et les œuvres qu’elles continuent de poursuivre, malgré leur nombre en diminution, sont plus que jamais, il me semble, essentielles. Ceci m’amène à penser que depuis longtemps ces humbles servantes de Dieu auraient dû pouvoir devenir prêtre. Espérons que notre bon pape François réussira enfin à ouvrir la porte pour ces femmes et pour toutes les femmes.

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet