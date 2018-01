Boudons-nous nos médias francophones?

Que l’Acadie Nouvelle soit honorablement louée pour l’excellente lettre publiée dans son édition du 10 janvier. Elle s’adressait à deux de nos ministres fédéraux, Mélanie Joly et Carla Qualrough.

Les lecteurs et les lectrices de notre seul quotidien francophone provincial se rendront vite compte que les auteurs de la lettre sonnent un cri d’alarme en faveur d’un soutien financier plus réaliste et plus généreux envers les médias communautaires en situation minoritaire.

On nous y révèle clairement que la publicité entre 2006 à 2015 que le fédéral a payée au bénéfice des journaux communautaires du Canada est passée de près de 2 millions $ annuellement à 430 000$. Quant aux radios communautaires, est n’est maintenant que 200 000$ par année, au lieu de 730 000$ qu’elle était autrefois. En d’autres mots, les médias francophones du notre beau pays connaissent la famine et les autorités fédérales sont à blâmer.

Mais il y a un autre facteur qui me cause aussi énormément de chagrin. C’est le fait que plusieurs de mes amis et connaissances sont abonnés aux médias anglophones, mais délaissent leurs propres hebdos et journaux écrits dans leur propre langue. Quel message donnent-ils à leurs enfants? Serait-ce pour cela que plusieurs de nos jeunes préfèrent fréquenter l’école, le collège ou l’université de nos compatriotes? Qu’ils choisissent d’écrire leurs examens en anglais lors des épreuves de nursing ou des examens universitaires?

La population acadienne et francophone des quatre coins du Nouveau-Brunswick doit se réveiller et prendre conscience que la bataille pour la survie et l’épanouissement de son identité, de sa culture et de sa compétence linguistique se joue chaque instant et par de simples gestes comme ceux énumérés dans cette réflexion. Et que dire de notre radio ou de notre télévision? Sont-elles également boudées?

Alcide F.LeBlanc, Moncton