Soyons solidaires à Saint-Léolin

Soyons solidaires à notre Supermarché CRRL qui vient d’ouvrir les portes ici à Saint-Léolin, dans l’ancienne coopérative et qui inclut l’épicerie, pompe à essence et coin café. Les nouveaux propriétaires ont fait un travail extraordinaire avec une équipe dynamique et accueillante. Le rayon épicerie est bien présenté avec deux comptoirs-caisses, le coin café est composé d’un mobilier confortable avec un décor relaxe et un comptoir-caisse qui est aussi assigné pour l’endroit et l’essence seulement. À noter qu’une nouvelle pompe essence vient tout juste d’être installée au grand bonheur de chacun.

Nous sommes choyés, car les propriétaires n’ont jamais lâché, ayant eu à retarder l’ouverture à plusieurs reprises due à des imprévus malencontreux qui se sont présentés. Afin de nous assurer de la longévité de ce marché, nous devons être là. N’oublions pas que ce n’est pas une chaîne de magasins de grandes surfaces où nous pouvons retrouver tous les articles à moindres prix, mais un marché qui offre chaque semaine des spéciaux comme ce genre de magasin peut se permettre. Il nous faut être réalistes.

Chaque jour, nos communautés font face à la fragilité de leur milieu. Notre bien-être est basé sur notre environnement, nos gens qui y vivent et nos institutions qui y sont établies. Tous ces éléments sont l’ensemble requis afin de générer une atmosphère qui nourrit l’âme de nos régions.

Nous ne courons peut-être pas les mêmes chances d’être gagnant comme à la chasse à l’As, mais, une chose est sûre, nous gagnerons tous à dire que nous n’avons pas à conduire ailleurs pour deux ou trois articles, surtout avec nos hivers imprévus et nos corps qui prennent de l’âge.

Faisons notre part pour conserver nos acquis.

Rachel Landry

Saint-Léolin