Un enjeu de société

L’équité salariale est un enjeu qui touche notre société et surtout les femmes. En tant qu’étudiante et future travailleuse, l’iniquité salariale est quelque chose qui m’inquiète vraiment.

Je sais que malgré l’argent, les efforts et le temps que je consacre à mes études, je vais peut-être être moins bien rémunérée par mon employeur seulement parce que je suis dans un emploi à prédominance féminine (c’est-à-dire un emploi occupé à 60% ou plus par des femmes).

Déjà avant même d’entrer sur le marché du travail, j’ai supposément quelque chose qui m’empêche d’avoir l’équité salariale: le fait que je suis une femme et qu’on s’attend de moi d’avoir les caractéristiques d’une personne aidante et maternelle. Puisqu’il semblerait que ce sont des caractéristiques naturelles chez la femme, je serai moins rémunérée pour celles-ci.

Dès le moment, où je suis née une femme, le monde m’a placé une étiquette dans le front qui dit que je serai mal rémunérée plus tard si je choisis un emploi à prédominance féminine. À ce moment, plusieurs demanderont, «pourquoi tu n’étudies pas pour un emploi où tu seras bien rémunérée?» Si tout le monde pense ainsi, qui est-ce qui va occuper ces emplois où on retrouve le plus de femmes? Ce sont des emplois très importants, mais que les gens prennent pour acquis, car c’est supposément facile pour la gent féminine d’avoir les caractéristiques d’une personne soignante. Je ne sais pas pour vous, mais quand je place cette injustice en mots, elle me paraît encore plus absurde. Il est temps que quelque chose change!

Une loi pour l’équité salariale dans le secteur privé: nous en avons besoin maintenant.

Émilie Savoie Légère (Moncton)

Étudiante, Université de Moncton