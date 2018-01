Humanité et santé, indissociable?

Humanité, c’est le premier mot qui me vient à l’esprit lorsque je repense à ces événements.

Cette journée restera gravée dans ma mémoire tant elle fut incroyable. Tout commença lundi dernier au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, où je me suis rendu pour me faire opérer.

Rassurez-vous, rien de bien grave, mais, tout de même, une anesthésie générale était nécessaire.

À mon arrivée le matin, j’étais serein, m’étonnant moi-même de ce calme intérieur. Il faut dire que j’avais déjà rencontré le chirurgien auparavant, un homme gentil et abordable.

Passé les quelques démarches administratives rapides, un bon point, je me retrouve installé à la chirurgie d’un jour.

Ce qui me frappe tout de suite, c’est la prévenance dont fait preuve le personnel. Ces soignants sont à l’écoute et font preuve d’une grande empathie.

Je dois dire que je ne suis pas facilement impressionnable non plus. Immigrant originaire de France, j’ai travaillé plusieurs années dans des structures hospitalières de grande importance au rayonnement mondial et je dois dire que je suis relativement habitué à cet environnement, à ces procédures et à ces contraintes.

J’ai aussi, comme plusieurs d’entre nous, beaucoup entendu parler des difficultés que rencontre le Réseau de santé vitalité face à la privatisation galopante.

Et pourtant, malgré ce contexte, les soignants ont fait preuve d’un grand professionnalisme, d’une grande expertise et, je dirais même, d’un savoir-faire que j’ai peu observé durant ma carrière.

Lorsque l’on vient me chercher pour m’emmener à la salle d’opération, je croise mon chirurgien et le médecin anesthésiste, qui se présentent et m’expliquent le déroulé de leur travail, puis, une fois en salle, chacune des personnes se présente également… j’étais vraiment stupéfait par ce comportement… humain.

Car oui, nous traitons de l’humain, et l’être humain n’est pas qu’une belle machine, c’est aussi un être doué de raison, de pensées et de conscience. Cette part non mécanique de nous même répond à d’autres formes de soins.

C’est ce qu’on appelle la prise en charge globale.

Cette opération m’a soigné, c’est indéniable, mais me sentir quelqu’un, écouté et bien pris en charge, ça n’a pas de prix. On ne pourra jamais quantifier pareille chose, quel prix donner à l’inestimable?

Alors c’est simplement avec un grand MERCI que je vous rends un peu de ce que vous m’avez donné.

Florian Euzen,

Moncton