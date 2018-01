Ce serait un geste tout à fait noble et généreux

Deux talentueux et compétents historiens acadiens, Maurice Basque et Marc Robichaud, nous ont offert tout récemment un merveilleux cadeau par le fait d’avoir écrit la biographie de l’un des plus récents et grands bâtisseurs de notre peuple et de l’Acadie.

Avec plus de 400 pages de textes basées sur de solides et riches recherches historiques, cette biographie nous raconte avec brio, la naissance, l’enfance, la jeunesse, les études, la carrière, les causes et l’œuvre d’un ancien membre de la congrégation Sainte-Croix. Évidemment, il s’agit du père Clément Cormier (1910-1987), fondateur et premier recteur de notre Université de Moncton.

Par cette courte lettre, je voudrais d’abord que les gens prennent le temps de lire ce magnifique livre afin de constater ce que le courage, le rêve, l’audace et la détermination peuvent accomplir dans une vie socialement engagée.

En plus de cela, je souhaiterais qu’aux collations de diplômes à l’école Clément-Cormier, dès celle de juin 2018 et des autres à venir, chaque finissante, chaque finissant reçoive, en cadeau, une copie de cette œuvre. Pour réaliser cet exploit, peut-être des clubs sociaux comme le Richelieu ou d’autres, des gens en moyen et généreux se porteraient volontaires et paieraient volontiers cette biographie en l’offrant à notre jeunesse acadienne qui, comme toujours, a grandement besoin de modèles, d’inspiration, d’audace!

La première édition de cette œuvre, m’a-t-on dit, est déjà presque épuisée. Prochainement, une seconde, complètement révisée, sera disponible aux personnes qui voudraient se la procurer ou faire des cadeaux à l’école secondaire de Bouctouche qui porte fièrement le nom de cet illustre Acadien. Peut-être d’autres écoles du Nouveau-Brunswick voudraient imiter cette initiative!

Alcide F.LeBlanc

Moncton