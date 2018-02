Acadie-Broue: un exemple à imiter

Je tiens à féliciter Patrice Godin d’Acadie-Broue pour le lancement de sa nouvelle bière, la Mi-Carême, et surtout d’avoir donné un nom acadien à son entreprise et du même coup démontrer qu’il est possible et tout à fait normal de fonctionner dans les deux langues officielles de la province tout en respectant son identité acadienne.

Tout entrepreneur oeuvrant dans le domaine du touriste au Nouveau-Brunswick, que ce soit dans le Nord ou le Sud de la province, sait très bien que la culture acadienne est un incontournable, avec ses fruits de mer, sa musique, sa beauté, son charme, ses gens, et maintenant sa bière.

Pourquoi ne pas leur offrir une bonne bière acadienne? Excellent coup de marketing. Les autres auraient avantage à suivre votre exemple.

Guy Godin

Petit-Rocher