Pas de décoration pour Cecile Cassista

À l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne en 2017, le Canada remettait des décorations par l’entremise des sénateurs et des députés pour reconnaître la contribution extraordinaire de certains membres de leurs communautés.

J’ai immédiatement songé à la candidature de Cecile Cassista, de la Coalition pour les droits des aînés et des résidents des foyers de soins. Son bénévolat presqu’à plein temps dure depuis plus de dix ans.

Lors de l’annonce des récipiendaires, son nom n’y était pas. Le comité de sélection de la circonscription fédérale avait décidé de changer les critères: aucun élu fut-il municipal, provincial ou fédéral, ne serait éligible. On allait plutôt offrir les décorations à des personnes peu connues.

Or, Mme Cassista fait partie du conseil municipal de Riverview. De plus, elle a défendu des causes chères aux aînés, notamment lors de sa campagne contre l’ajout des avoirs des personnes vieillissantes dans les coûts pour habiter dans un foyer de soins, politique qui a forcé le gouvernement Gallant à revenir sur sa décision pour ne considérer que le revenu.

C’était bien le droit du comité de sélection de ne pas retenir la candidature de Mme Cassista, mais il ne lui appartenait pas de changer les règles en cours de route.

Chaque sénateur et chaque sénatrice ont eu le loisir de remettre une douzaine de ces médailles. Certains d’entre eux, dont la sénatrice Nancy Hartling de Moncton, se sont attribué une médaille à eux-mêmes.

Tout ce tralala aura évité une photo officielle: la députée libérale de Moncton Ginette Petitpas-Taylor et la sénatrice libérale Hartling, en compagnie de l’ancienne militante syndicale Cecile Cassista, celle qui a fait la guerre depuis septembre à la privatisation du programme extra-mural dont le contrat a été signé en catimini par le gouvernement libéral de Brian Gallant le 31 décembre. Embarrassant, peut-être?

Hector J. Cormier

Moncton