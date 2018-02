On entend parfois dire qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire. Peut-être vrai. Je désire donner des conseils aux vieillards et aux plus jeunes.

Je raconte une histoire vraie. C’était le premier août 2015. En après-midi, je suis allé au restaurant. Mon ami est venu me chercher. J’avais sur la table un livre, un journal et mon portefeuille. Mon ami, qui marche toujours en avant de ses souliers, m’attendait impatiemment. J’ai tout ramassé vite, et je suis sorti. Après avoir fait un kilomètre, je me suis aperçu que je n’avais plus mon portefeuille. Impossible de le trouver dans le camion. Nous avons rebroussé chemin, avons cherché partout. Pas de portefeuille. J’étais allé faire un retrait la veille. Je devais payer des factures. Il y avait, dans ce portefeuille, à peu près 2400$.

Le lendemain, nous sommes allés de nouveau au restaurant. Nous avons cherché partout, même dans les poubelles. Rien. Je me consolais, me disant que la personne qui avait trouvé le portefeuille allait me le retourner. Rien. Pourtant, je crois qu’il n’y a pas de crime parfait. Je devais attendre.

Deux ans et une semaine plus tard, vers le 15 août 2017, un employé de la ville de Beresford, qui nettoyait les bords des routes, a trouvé mon portefeuille dans un fossé de la rue Morrison. Il contenait encore ma carte d’identité (ma photo, mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone), ma carte Visa et autres cartes. Mais pas d’argent.

Mes conseils: ne jamais déposer son portefeuille sur une table dans un restaurant ou sur un comptoir dans un magasin, ne jamais se promener avec son portefeuille dans la main, le garder en sécurité dans sa poche, éviter de se promener hors de la maison avec une grosse somme d’argent, et ne jamais garder une grosse somme d’argent chez soi.

Celui qui a pris mon argent peut-il dormir tranquille sans être harcelé par le remords? S’il savait, il me téléphonerait ou communiquerait avec moi, même sans se nommer… et sans crainte. Nous pouvons tout régler à l’amiable. Il n’a rien à perdre et tout à gagner. Quelle offre!

Merville Landry

Beresford