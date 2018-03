Des solutions pour la population

En réponse à l’article Élections provinciales: les chances du NPD sont minces selon des politologues publié le lundi 5 mars. En tant que néo-démocrates, nous avons travaillé en coulisses pour rebâtir le parti, revenir à nos racines et revenir plus fort que jamais aux élections de septembre. Il est trop tôt pour que les experts politiques prédisent le nombre de sièges que nous pourrions prendre, car nous commençons tout juste à déployer nos candidats et nos plateformes.

En tant que cheffe de parti, je suis fier de représenter les valeurs de Tommy Douglas, le premier premier ministre néo-démocrate au Canada, qui a contribué à bâtir notre parti sur les fondements du pouvoir des gens qui travaillent ensemble et regardant l’un l’autre. Son gouvernement a sorti une Saskatchewan désespérément pauvre de la dépression et a bâti une économie solide fondée sur un excellent service public, un secteur public fort et de bons réseaux de protection sociale. Plus important encore, il a lancé les soins de santé publics au Canada.

Ce n’est pas seulement la rhétorique de mon discours, mais c’est la voie de la prospérité et du bien-être des gens du Nouveau-Brunswick, en particulier ceux du Nord, qui manquent d’attention de la part des gouvernements successifs. Lorsqu’il est combiné avec un bon plan économique du secteur privé pour les entreprises locales, nous détenons les solutions pour la prospérité économique et le bien-être et la bonne santé de la population.

Notre approche contraste fortement avec l’approche des libéraux, qui est celle de la privatisation des soins de santé et d’aide sociale aux grandes entreprises.

Nous nommons des combattants forts pour la justice sociale et la justice économique comme candidats cette fois. Je suis impatient de travailler avec eux à l’Assemblée législative pour défendre leurs causes et apporter de vrais changements à cette province dans le cadre d’un mandat fort de la population du Nouveau-Brunswick.

Jennifer McKenzie

Cheffe du NPD