Le roulottegate

Si la Ville de Caraquet ne corrige pas le tir rapidement concernant son désir d’interdire les roulottes de camping sur les terrains vacants, la grogne suscitée par son arrêté va continuer d’augmenter. La Ville de Bathurst en sait quelque chose lorsqu’elle a voulu pénaliser certains motocyclistes qui se baladaient dans la rue. Le tollé soulevé a fait mal non seulement à l’image de la municipalité, mais aussi à ses commerçants. En cette ère de technologie et de médias sociaux où l’information circule à vitesse grand V, on se doit de peser et soupeser chaque nouvelle action ou décision.

Les différents commentaires soulevés dans les médias sociaux nuisent certainement. Plusieurs personnes de l’extérieur disent qu’ils vont éviter de venir à Caraquet et d’autres parlent de la ville en terme peu élogieux. On n’est pas loin d’un boycottage officiel. Les commerçants vont certainement en être affectés, surtout durant la période estivale. Tout ça, en raison de quelques honnêtes citoyens qui ne veulent que profiter de leur terrain durant quelques semaines par année. Est-ce que Caraquet peut vraiment se permettre cette chasse aux sorcières sur son territoire?

Marc Fournier

Caraquet