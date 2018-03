Où est le problème?

Le récent article de Simon Delattre commentant l’étude du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, me fait à la fois sourire et me donne envie de pleurer. Les écarts entre notre région et le restant de la province pour accéder à un médecin sont alarmants et inacceptables.

À titre de résident du Restigouche-Ouest, je peux confirmer que l’accès à un médecin se mesure en terme de semaines et de mois et non en terme de jours. Jamais la région n’a eu autant de médecins et jamais elle n’a été aussi mal desservie.

Si on appelle pour un rendez-vous, on se fait dire par exemple que «l’agenda n’est pas ouvert». Ou encore on vous dit qu’on va vous rappeler et on ne rappelle pas.

J’ai toujours cru qu’être fonctionnaire imposait une certaine responsabilité de servir la population lorsque des besoins légitimes se manifestent. Alors pourquoi a-t-on l’impression que lorsqu’on demande un rendez-vous, on se heurte à une barrière nous empêchant d’avoir accès au service? Est-ce un problème systémique, de culture, d’approche philosophique ou de ressources? C’est probablement une combinaison de ces éléments, mais une chose est certaine, problème il y a.

Roger Lévesque

Saint-Quentin