Aux personnes qui n’ont pas encore vu la pièce Mélodie Millenium du Théâtre populaire d’Acadie (TPA), ne ratez surtout pas l’occasion de vous dérider le temps d’une soirée!

Du début à la fin, le jeu est brillant et plein de rebondissements. Tout est ravissant dans les dialogues, la gestuelle et la chanson.

Le petit univers d’insatisfaction de Carmelle et de sa fille Mélodie nous est dépeint avec bonheur par deux femmes de grand talent: Katherine Kilfoil et Tanya Brideau. Raphaël Butler, dans le rôle de Kevin, et Matthieu Girard, Joey c… de nez, sont également magnifiques! Mélodie Millenium est un régal pour l’esprit, les oreilles et les yeux.

Quelques éléments du décor, par ailleurs très sobre, sont astucieux et font rigoler. À la fin de la pièce, jeudi soir à l’école secondaire Népisiguit, j’ai senti chez les spectateurs ce que je crois être le plus fort enthousiasme jamais exprimé dans la salle Richelieu. Bravo aux superbes artistes du TPA!

Adrienne Deveau

Bathurst