Une intervention sage et efficace

Je veux remercier le Service régional Codiac de la GRC et les agents Pellan, Doiron et Sears pour leurs intervention du mardi soir 27 mars dans le centre-ville de Moncton.

Grâce au savoir faire, à la patience et au professionnalisme de ces agents, une situation qui aurait pu dégénérer a été résolue de façon pacifique et cordiale et, je crois, à la satisfaction des parties en cause.

Comme citoyen, nous oublions souvent que nous avons à notre service d’excellents intervenants dans de nombreuses sphères d’activités gérées par l’État. Nous sommes vite à critiquer les lacunes, mais peu loquaces quand vient le temps de dire merci.

Bernard Cadieux

Moncton