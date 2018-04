Une école où règne la joie

Ces jours derniers, j’ai eu l’heureuse occasion d’être invité à prononcer deux courtes causeries à l’école Notre-Dame-de-Kent sur le sujet de la langue française, sur son origine, son histoire, son évolution, sa beauté et son rayonnement dans le monde.

Les jeunes à qui je m’adressais me paraissaient fort étonnés de voir qu’elle est parlée dans autant de pays dans le monde et que le continent africain compte plus de francophones qu’aucun autre.

Par ailleurs, ils ont compris qu’elle est menacée et qu’il leur revient, comme à chacun et chacune de nous, de la protéger, de la respecter, de l’aimer comme un précieux héritage transmis par leurs parents et leurs ancêtres.

Très attentivement et très poliment, les jeunes prenaient des notes, levaient la main avant de poser les questions ou d’y répondre. Ce fut une atmosphère vraiment agréable à vivre. Soit dit en passant, aucun élève n’a senti le besoin de sortir son portable durant l’exposé!

Lorsque je leur ai demandé combien recevaient à la maison l’Acadie Nouvelle, ils n’étaient pas certains. Mais après une vérification subséquente, plusieurs ont levé la main pour me dire que leurs foyers étaient abonnés. C’est un signe encourageant et prometteur.

Sans doute, ils sont conscients que l’affichage commercial a une prédominance dans plusieurs communautés y compris peut-être dans leur propre village ou leur voisin qui a eu l’honneur de voir naître Louis-J. Robichaud devenu par la suite premier ministre du Nouveau-Brunswick entre 1960 et 1970 et qui a tant contribué pour la cause de notre langue comme celui de l’éducation, de la justice et dans bien d’autres secteurs sociaux.

En mon cœur et dans mon cerveau, je garderai toujours un souvenir précieux de mes deux brèves visites à cette école, car on y sent la joie, le respect et l’amour, tant du côté des élèves que du côté du personnel et de la direction.

Alcide F. LeBlanc

Moncton