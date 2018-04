Les nids de poule

Si le Nouveau-Brunswick arrive en tête de liste pour la mauvaise qualité de ses routes, c’est peut-être grâce à la Ville de Moncton, qui depuis quelques années semble avoir abandonné ses rues.

La rue Université, par exemple, est impraticable à certains endroits; des sections entières de la Shediac Road sont comme de longs ralentisseurs (speed bumps).

Chaque printemps, pendant que les travailleurs réparent à pas de tortue les nombreux trous et fissures, on blâme le gel et le dégel, comme si le problème était unique à Moncton. Le pire, c’est qu’il serait probablement plus économique de mettre du pavé neuf aux cinq ans que de réparer des rues déjà en majorité recouvertes de trous.

Alain Haché

Moncton