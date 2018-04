Une décision à revoir

Le 10 avril, un arbitre rendait une décision qui donnait une interprétation étroite aux droits reconnus dans la Loi sur les langues officielles (LLO) du Nouveau-Brunswick.

Une décision arbitrale est une décision qui porte sur une question de relation de travail entre un syndicat et un employeur. L’arbitre est, règle générale, choisi par l’employeur et le syndicat et son rôle principal est d’interpréter la convention collective qui lie les parties. L’arbitre est donc un expert en matière de relation de travail et pas nécessairement en droit linguistique.

L’affaire qui nous intéresse portait sur deux griefs déposés par le Syndicat canadien de la fonction publique, le syndicat représentant les ambulanciers paramédicaux de la province. Deux anciens présidents de la section locale du Syndicat se sont plaints que la politique d’Ambulance Nouveau-Brunswick, qui est d’avoir un ambulancier désigné bilingue pour chaque équipe de deux personnes, était injuste parce qu’elle portait atteinte au droit d’ancienneté.

L’arbitre a accueilli les griefs et, en se faisant, il a également émis certaines conclusions concernant les droits reconnus dans la LLO qui méritent d’être revues.

Premièrement, l’arbitre conclut que l’utilisation par les ambulanciers paramédicaux d’un «service téléphonique», pour permettre à un patient qui choisit de s’exprimer en français de communiquer avec une personne parlant sa langue, ne va pas à l’encontre des obligations contenues dans la LLO. Pour en arriver à cette conclusion, l’arbitre a rejeté les conclusions de la Commissaire aux langues officielles qui avait dans un rapport d’enquête rejeté ce moyen, car il n’assurait pas un service de qualité égale. Il donne également une interprétation restrictive à une décision de la Cour fédérale qui avait conclu que l’utilisation d’un «service téléphonique» n’était pas un service de qualité égale aux termes de la LLO du Canada.

Dans son analyse, l’arbitre confond l’obligation que les institutions ont de servir une personne dans sa langue officielle de choix avec celle de servir une personne qui ne parle ni l’une ni l’autre des langues officielles. Si dans ce dernier cas, l’utilisation d’un «service téléphonique» peut être nécessaire comme accommodement, car on ne peut s’attendre qu’un ambulancier parle toutes les langues, ce service ne peut en aucun cas être considéré comme un service de qualité égale pour une personne s’exprimant dans l’une ou l’autre des langues officielles.

En suggérant que ce moyen pourrait être utilisé dans le cas d’une demande pour un service en français, l’arbitre omet de tenir compte de la jurisprudence abondante qui nous enseigne que le principe de base en matière de langue officielle est l’égalité et que les droits linguistiques ne doivent en aucun cas être perçus comme une simple réponse à une demande d’accommodement.

Deuxièmement, l’arbitre s’appuie dans sa décision sur la Politique – langue de service de la province pour justifier sa conclusion que la LLO ne requiert pas qu’un service dans une langue officielle soit offert immédiatement et sans délai.

Il est vrai que la Politique – langue de service prévoit qu’un «service de qualité égale» s’entend «des services [qui sont] offerts activement dans les deux langues officielles et qui sont disponibles dans la langue de choix du client sans délai indu». La Politique laisse donc sous-entendre qu’un délai dans l’obtention d’un service dans sa langue officielle de choix est acceptable, pourvu qu’il ne soit pas indu.

Pourtant, l’article 27 de la LLO prévoit clairement que le public a le droit de communiquer avec toute institution du gouvernement provincial et d’en recevoir les services dans la langue officielle de son choix. Il n’y est aucunement question de délai, indu ou non. La notion de «délai» dans le contexte de la prestation de services n’est mentionnée qu’au paragraphe 31(2) de la LLO. Si le législateur n’a pas cru bon d’ajouter cette limite au droit prévu à l’article 27, c’est qu’il voulait que les institutions gouvernementales, dont ANB, prennent les mesures nécessaires pour offrir sans délai les services dans la langue que choisit le citoyen. La Politique – langue de service ne peut pas avoir pour effet de limiter ou de modifier les droits que reconnaît la LLO et l’arbitre commet une erreur en donnant préséance à la Politique sur la LLO.

Troisièmement, l’arbitre conclut que ANB devrait considérer offrir des services dans les deux langues officielles que dans les régions où cela est nécessaire en raison de la demande. Une telle conclusion a pour effet d’incorporer dans la LLO du Nouveau-Brunswick la notion de «demande importante» que nous trouvons dans la législation fédérale. Pourtant le législateur provincial a refusé à plusieurs reprises d’adopter cette approche, soit en 1969, lors de l’adoption de la première LLO, en 1982 dans la Charte et en 2002 dans la nouvelle LLO. Il a plutôt choisi de garantir aux citoyens le droit de recevoir des services de qualité égale des institutions provinciales partout sur l’ensemble du territoire provincial.

Finalement, l’arbitre n’a pas tenu compte dans sa décision de l’ordonnance émise par la Cour du Banc de la Reine le 20 novembre 2017, laquelle impose certaines obligations précises à ANB et à la province. Dans cette ordonnance, ANB et le gouvernement du Nouveau-Brunswick sont tenus, entre autres, de prendre des mesures concrètes pour assurer le respect des obligations prévues dans la Charte et dans la LLO. Elles sont notamment tenues d’assurer que les citoyens des deux communautés linguistiques officielles aient accès à un service ambulancier de qualité égale dans la langue officielle de leur choix sans délai partout dans la province.

La décision de l’arbitre va à l’encontre de la jurisprudence en matière de droits linguistiques et à l’encontre des droits reconnus dans la LLO et dans la Charte. Une révision judiciaire de cette décision s’impose et la province a pris la bonne décision en annonçant qu’elle allait en faire la demande.

Cette affaire risque de se rendre loin. La décision qui sera ultimement rendue par risque d’avoir un impact important sur la portée des droits linguistiques. La communauté acadienne ne peut simplement demeurer une observatrice silencieuse et désintéressée de ce dossier.

Me Michel Doucet (Dieppe)

Avocat constitutionnaliste, spécialiste en droits linguistiques