Il est grand temps que ça cesse!

Je me permets de protester avec indignation contre ce climat hostile qui bouleverse la municipalité de Tracadie.

Depuis près de 40 ans, mon mari et moi vivons dans cette communauté qui a toujours été accueillante, chaleureuse et respectueuse. La vie était paisible et la municipalité était dirigée par des élus qui voulaient le bien de tous. Jamais je n’ai entendu tant de diffamations, d’insultes et d’injures envers des employés et des élus de la municipalité. Il y a un problème!

Nous vivons dans une démocratie où la population a choisi et élu les conseillers de la municipalité. Il est inacceptable dans une ville comme la nôtre qu’il existe tant de divisions et que nos élus ne puissent pas s’exprimer et s’opposer à l’occasion à la vision du maire.

Je dis non à la dictature qui est de diviser et de discréditer les autres pour contrôler le pouvoir. Ça fait toujours peur et c’est signe d’incompétence pour bien diriger.

Bon courage à nos élus du conseil municipal de Tracadie!

Soyez assurés de mon support.

Paulette Robichaud

Tracadie