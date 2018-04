Le Madawaska n’est plus!

La nouvelle est tombée aussi sèche, aussi brutale, aussi sinistre, aussi définitive que le couperet de la guillotine actionnée par les sans-culottes. L’hebdomadaire Le Madawaska, fondé en 1902, fermé en 1906, publié de nouveau en 1913 jusqu’à la semaine dernière, cesse d’exister.

On ne peut être que sidéré par la perte de cette publication historique qui, dans ses beaux jours – et elle en a eu de fastueux – fut de toutes les luttes, de tous les combats de notre société acadienne française. Longtemps le journal fut dirigé et rédigé par des gens de très grande qualité. Quelques noms viennent spontanément à l’esprit sans que cette liste ne soit complète, loin s’en faut: J. Gaspard Boucher, son fils Jean-Louis, Alexandre Savoie, Marcel Sormany, Lucien Fortin, même Roméo LeBlanc, alors jeune instituteur à Drummond contribua à la rédaction, et plus près des générations actuelles, Jean Pedneault qui y œuvra durant trente ans. Quelles plumes!

Ceux et celles de ma génération se rappelleront avec nostalgie de la belle tenue de ce journal toujours écrit dans un français élégant et, faut-il le préciser, correct. Le Madawaska ne s’est pas cantonné dans le rôle de porte-parole de la mythique «République du Madawaska»; ses vues, ses opinions, ses orientations allaient main dans la main avec tout ce qui concernait les enjeux vitaux de notre société acadienne française. Il n’y avait pas d’Acadie de la prise de sang, mais une société française qu’il fallait construire puis consolider constamment.

À une certaine époque, on s’enguirlandait, on s’étripait surtout dans le domaine politique, le journal étant résolument libéral, de belle façon dans ses pages sans se préoccuper du politiquement correct. Quant à la question nationale acadienne, le journal faisait front commun avec les forces vives de l’Acadie.

Bien sûr, le but n’a pas changé depuis 1902, mais voilà qu’un journal qui aura été à la fine pointe de nos justes réclamations, ayant à son compte des réalisations concrètes, palpables, disparaît dans la détestable tradition politicienne classique de l’annonce en douce le vendredi soir!

Soyons francs, ou tout simplement lucides; Le Madawaska devient une pièce d’archives, victime du consumérisme capitaliste sauvage qui se résume bêtement à ceci: ça rapporte ou ça disparaît. Un pan entier de notre histoire comme francophones au Nouveau-Brunswick, et même en Acadie tout court, vient de disparaître à tout jamais. Les sociologues, c’est leur métier, identifieront les causes et pontifieront sans que personne les lisent, ce qui est navrant, car ce qui arrive pointe du doigt les carences de nos sociétés dites nationales dont l’utilité, la pertinence même, est remise en cause à chaque faillite.

Ces sociétés dites charitablement «nationales» continueront de vivre, sans pour autant prospérer, maintenues en vie sous perfusion par des subventions parce que les gouvernements achètent la paix presque à tout prix. Mais, «si la tendance se maintient» comme le répétait à satiété un animateur qui eut ses heures de gloriole, à quel nouvel enterrement de notre patrimoine collectif seront nous encore conviés?

Robert Pichette

Moncton