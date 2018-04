Les infirmières en herbe méritent notre soutien

Les diplômé(e)s de l’École de Science infirmière de l’Université de Moncton rencontrent des difficultés à accéder à la pratique professionnelle depuis 2015 à la de l’adoption de l’examen d’accréditation NCLEX-RN, acheté des États-Unis et traduit pour les candidates francophones du N.-B.

Le cas de Stéphanie Noël, qui a échoué 9 fois à l’examen, est peut-être extrême, mais il est tellement déplorable puisqu’il prive une jeune personne, motivée comme elle l’est, à exercer la profession pour laquelle est s’est préparée sérieusement.

Selon certaines informations, il est arrivé que jusqu’à 50% des diplômé(e)s du programme échouent la première fois à l’examen d’entrée à la profession. Il y a là un problème d’autant plus sérieux qu’il s’agit d’une profession qui a un très grand impact sur la santé de la population et les soins aux patients dans leur langue. Ce problème ne concerne pas seulement les personnes qui échouent, mais aussi toute la société puisqu’il risque de mener à une pénurie d’infirmières francophones en milieu minoritaire..

Le choix de ce type d’examen est une solution appliquée mur à mur pour l’ensemble des provinces à majorité anglophone qui ne tient pas compte de la minorité francophone. Cette situation nous interpelle et il semble qu’il y a une injustice flagrante envers cette jeune diplômée et tous les diplômé(e)s qui éprouvent des difficultés à réussir un examen qui n’est manifestement pas adapté à leur langue et à leur culture. À notre avis cela s’apparente à une situation de discrimination linguistique, même si nous doutons que ce concept soit reconnu comme matière à discrimination.

Nous sommes heureux d’apprendre que la Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick fait enquête à ce sujet. Une province officiellement bilingue ne devrait pas tolérer une telle situation. Ce n’est pas vrai que les diplômé(e)s de ce programme n’ont pas la compétence pour exercer leur profession. Il est injuste de laisser ces jeunes se débattre seuls avec cette question. N’y a-t-il pas là un beau cas pour les juristes de l’Université de Moncton?

Cette situation est aussi une injustice envers l’École de science infirmière de l’Université de Moncton, qui à notre connaissance, est la seule école de niveau universitaire au pays, à l’exception des écoles du Québec, à offrir une formation entièrement en langue française. Si la situation n’est pas corrigée, notre école, unique en son genre, subira des pressions immenses vers l’américanisation et la bilinguisation de sa formation. Il faut encourager l’Université de Moncton à défendre son programme adapté à son contexte et reflétant les caractéristiques culturelles et linguistiques de la population qu’elle dessert. Nous encourageons les efforts de la direction de l’École à trouver une solution de rechange à l’examen actuel.

C’est une question qui devrait mobiliser au premier chef l’Association des infirmières du Nouveau-Brunswick, mais aussi les plus hautes autorités du ministère de la Santé, ainsi que les autres professions du domaine de la santé. Des organismes, tels que la SANB, qui revendiquent, au nom de la population, le droit à des services en français devraient manifester leur appui à ces diplômé(e)s et soutenir l’Université de Moncton dans son offre de programmes en français.

Arrêtons d’envoyer nos jeunes infirmières à l’abattoir et cherchons une solution pour les personnes qui ont été victimes de cet examen!

Jeannette LeBlanc

Professeure émérite en science infirmière, Université de Moncton

Jean-Bernard Robichaud (Pointe-Alexandre)

Ancien recteur de l’Université ed Moncton (1990-2000).