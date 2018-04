La paranoïa linguistique

Je viens de lire l’article à la une de l’Acadie Nouvelle de ce samedi 21 avril axée sur une présentation par Blaine Higgs dans les années 1980 dans laquelle il questionnait le bilinguisme. Higgs se demandait si les autres ethnies s’établissant au N.-B. viendraient alors à exiger que leur statut linguistique respectif soit servi de la même façon que les anglophones et francophones. Les droits acquis des Acadiens au N.-B. sont ancrés dans la Constitution du Canada ainsi que la reconnaissance des deux ethnies fondatrices.

Étant donné que le chef de pupitre de l’Acadie Nouvelle a choisi de publier ce genre d’article m’indique une magouille politique à laquelle aucun journal respectable ne devrait participer. Ou le journal est rouge, ou il est neutre et objectif tel un journal crédible. Le vrai journalisme est en danger de disparaître dans nos démocraties et votre article en est un exemple flagrant.

Semer la peur n’est pas le rôle d’un journal et commenter qu’une personne dans les 38 dernières années n’ait pas évolué est une extrapolation sérieuse de votre part.

Avec les élections en vue, j’aimerais voir un journal qui ne parle que des enjeux et programmes politiques-économiques et non de la petite politicaillerie de mauvais goût préparée par les adeptes des partis. La division linguistique au N.-B. est déjà assez sévère: observez bien alors ce que ça donne comme résultat économique.

En passant, pas besoin des anglophones pour perdre notre langue, les Acadiens le font par eux-mêmes sans aide.

Marie-Paule Martin

Shediac