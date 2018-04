En réponse à l’article Antibilinguisme: Blaine Higgs n’a pas dit toute la vérité sur son passé.

Je suis fatigué de vivre et revivre les bigoteries et les racismes régurgités par ceux qui désirent retourner au 19e siècle. On a parmi nous un chef du Parti progressiste-conservateur qui a fait ses preuves chez les Coristes (Confederation of Regions). À un moment donné, il a changé de peau, changé de parti politique, car il voyait qu’il n’irait nulle part avec ces dinosaures. Ses ambitions étaient beaucoup plus fertiles et infâmes que ce qu’il prétendait en public. Malheureusement, il est ce qu’il est. C’est sa nature!

Il était aveuglé par son ambition personnelle. C’est un désir ancestral qui n’est gouverné ni par la logique ni par l’amour de ses prochains. Un loup c’est un loup et il ne change pas, même s’il se déguise en brebis.

Il a proposé dans le passé d’enseigner l’anglais aux francophones «afin qu’ils soient capables de communiquer efficacement avec les agences gouvernementales».

En plus de l’abolition de l’immersion française, il a demandé la tenue d’un référendum pour faire de l’anglais «la seule langue officielle» du Nouveau-Brunswick.

En plus, «le gouvernement devrait s’engager à soutenir une seule culture, la culture Canadienne, et une seule langue, la langue de la vaste majorité, la langue anglaise». Ceci sonne comme les échos de l’ancien maire Leonard Jones de Moncton. Il nous assure que 35 ans passés, il avait des opinions très différentes de celles d’aujourd’hui. Vraiment?

Trente-cinq ans passés, j’avais les mêmes opinions au sujet de l’égalité que j’ai aujourd’hui. Le sens de l’égalité et de l’empathie ne change pas avec le temps.

Ceci est un cri aux aguets, un cri du coeur et un cri existentiel. Ce n’est pas un vote contre les conservateurs. Ce n’est pas un vote pour les libéraux. Le chef Blaine Higgs est dangereux. Brian Gallant n’est pas plus intéressant.

Il n’y a pas de place dans cette province pour des néandertaliens.

Joseph A. Cleveland

Tetagouche Nord