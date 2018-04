Lettre à Amanda Richard

Je viens de lire le reportage Abandonnée par ses parents et jamais adoptée de Patrick Lacelle dans l’Acadie Nouvelle du 23 avril. J’ai été fort impressionné par votre courage et votre parcours.

Durant ma vie active dans la profession, j’ai toujours eu un faible pour les jeunes qui avaient des problèmes graves et qui éprouvaient des difficultés à s’en sortir. Pour apprendre dans une salle de classe, il faut un certain sentiment de sécurité. J’ai toujours été émerveillé de constater comment certains jeunes arrivaient à entamer la bonne voie. Vous, madame Amanda, êtes de celles-là. Vous méritez toute notre admiration pour le cheminement extraordinaire que vous avez entrepris. Amitiés.

Le fameux psychiatre Scott Peck commence son livre Le chemin le moins fréquenté par: «La vie est difficile». Il serait fier de vous et de votre évolution.

Voici un résumé qu’on en fait: «Si nous souffrons autant, le problème n’est pas lié à la difficulté de la vie, mais au fait que nous croyons qu’elle doit être facile. Cette attitude, en partie due à notre éducation et aux idées fausses que la société transmet, entraîne dépression, maladie, échec et névrose. Scott Peck nous invite à ne pas fuir ce qui fait mal en utilisant des subterfuges ou des excuses. À travers les récits de ses patients ou des exemples de sa propre vie, il nous enseigne ce que personne ne nous a jamais appris: des leçons fondamentales pour grandir, aimer, s’engager et être plus fort.»

Merci de partager le récit d’une vie qui n’a pas été facile. Vous inciterez sûrement d’autres jeunes ou des moins jeunes à trouver le courage de s’en sortir.

Félicitations d’avoir fait autant de chemin et bon courage pour ce qui reste à parcourir.

Hector J. Cormier

Moncton