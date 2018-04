Une lutte honorable

Bravo Paul Ouellet pour votre lutte et votre victoire!

Ce fonctionnaire n’a pas chômé depuis qu’il a quitté ses fonctions comme employé fédéral.

Son combat pour la justice linguistique a récemment été couronné par une éclatante victoire après avoir déposé une plainte formelle auprès de la Commissaire aux langues officielles, Katherine d’Entremont.

En 2016, M. Ouellet, à différentes reprises, n’a pas été respecté dans ses droits linguistiques dans le réseau de santé Horizon, ni à l’Hôpital de Moncton, ni à l’Hôpital de Saint-Jean.

Au nom de la bonne entente, comme bien d’autres le font malheureusement, il aurait pu se taire et laisser ces institutions continuer leurs pratiques discriminatoires envers nous.

La décision de la Commissaire a été très favorablement accueillie par les autorités du réseau Horizon. Elles garantissent à leurs clientèles de fournir dans les deux langues officielles les services linguistiques de qualité et des services sécuritaires.

À la suite de la situation malheureuse et injustifiable qu’a connue M. Ouellet, je me permets de le remercier pour son courage de même que Katherine d’Entremont qui a bien interprété la loi.

En plus de ces deux personnes, je loue les dirigeants hospitaliers de reconnaître leur faute et qui s’engagent dorénavant à respecter les personnes et les patients francophones avec lesquels ils seront en contact. Évidemment, je n’oublie pas l’excellent reportage du journaliste Pascal Raiche-Nogue du 10 avril 2018!

Tout dernièrement, on apprenait encore par l’Acadie Nouvelle que la francophonie dans notre belle province était en perte de vitesse. En l’an 2001, nous constituions 33,6% de la population totale du Nouveau-Brunswick. En 2016, nous étions 32,4%. Et si l’on regarde laquelle des langues est parlée à la maison, le français est passé de 30,6 à 29,1%, une perte de 1,5% en 15 ans. Tout pour dire que la lutte doit continuer!

Alcide F. LeBlanc

Moncton