De brillants artistes de chez nous

Il semblerait que la musique adoucit les mœurs… Eh bien! J’imagine que ce proverbe est toujours vrai puisque je veux en témoigner.

Au cours du mois de mai, deux beaux concerts de musique au style différent ont été offerts dans la belle région de Tracadie.

En effet, le 12 mai dernier en après-midi, à la Salle J.-Armand-Lavoie de la polyvalente W.-A.-Losier, l’École de violon de la Fontaine des Arts sous l’habile direction de leur enseignant, Théo Brideau, a su démontrer le talent exceptionnel de ses nombreux élèves venant de la Péninsule acadienne. Ils ont su charmer l’auditoire en nous faisant découvrir de magnifiques pièces bien réussies et dont l’harmonie en a ébloui plusieurs. Pour la circonstance, il avait aussi fait appel à des artistes extraordinaires de la région, dont Sandra LeCouteur, Gaëtan Robichaud, Brigitte Breau, Manon Gosselin, accompagnés par des musiciens chevronnés d’ici et même de l’Europe qui ont interprété des pièces de répertoire varié ayant conquis l’auditoire qui en demandait encore. Deux jeunes animateurs ont présenté avec brio et aussi avec un peu d’humour le programme si apprécié.

Puis, le dimanche 20 mai, c’était au tour de Père Robert McGraw, ce pasteur aux multiples talents, accompagné de l’Ensemble Alliance, formé de Claude-André Lavoie, Louise et Jacques Ranger, Bernice Sivret ainsi que la participation spéciale de Jeanne d’Arc Milot qui m’ont ont fait vivre d’agréables moments dans cette magnifique église de style gothique de Tracadie. Quelle merveilleuse complicité! Des textes pour la plupart composés par Père Robert, d’une très grande simplicité et remplis d’espérance qui nous entraînent à joindre notre voix à celles de ces voix angéliques constitue un moment de pur bonheur. Quels délices pour les oreilles! Vous avez été à la hauteur et la foule présente, encore une fois, fut extrêmement touchée et ravie devant une telle performance qu’il serait bon de revoir ailleurs, au cours de l’été.

Félicitations pour tous les beaux talents de chez nous qui me donnent l’occasion de passer des moments inoubliables! Une vraie thérapie, quoi! Mille mercis!

Diane Comeau

