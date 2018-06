Un bon plan pour les familles

Toutes les familles de la province devraient pouvoir envoyer leurs enfants dans une garderie abordable et de qualité, qu’ils habitent en campagne ou en ville, qu’ils parlent français ou anglais.

En ce moment, les garderies et les haltes scolaires ne répondant aux besoins des familles de la province, et particulièrement pour les gens qui vivent en campagne. Par manque de choix offerts, certains parents doivent même envoyer leurs enfants après l’école dans une halte scolaire qui se trouve dans une autre école et où on ne parle pas la même langue.

Les super garderies de Gallant sont bien pour les enfants qui habitent dans les grands centres, mais qu’en est-il de ceux qui habitent dans les régions rurales?

Le plan du NPD d’offrir des services de garde dans les écoles, soient des haltes scolaires dans toutes les écoles publiques où il y a une demande, serait une bonne pour les Néo-Brunswickois habitant les petites communautés. Cela permettrait d’utiliser nos bâtiments déjà construits, nos ressources publiques disponibles. Peut-être qu’en donnant une deuxième utilité à nos écoles cela pourrait empêcher les écoles francophones ou les écoles de petits villages de continuer à fermer.

Jean-Yves Maillet

Dalhousie Junction