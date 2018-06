Message de solidarité envers Bas-Caraquet

Nous avons tous été témoins avec stupéfaction du drame qui vient de s’abattre sur votre communauté. Comme tant d’autres, nous avons été des spectateurs impuissants devant l’élément destructeur. Quelle douleur!

Le Conseil d’administration des Anciens et Amis de l’Académie Sainte-Famille de Tracadie poursuit comme vous, depuis des années, des travaux de réhabilitation de l’Académie Sainte-Famille. Nous comprenons la passion qui vous animait et votre volonté de préserver votre église, le cœur de votre communauté. Nous saluons votre courage dans l’adversité et les efforts que vous avez déployés pour mener à bien la préservation et la mise en valeur de votre patrimoine qui est aussi celui de toute l’Acadie.

Nous avons tous le devoir moral de préserver ces témoins de notre passé. Ceux et celles qui ont œuvré à construire ces monuments dont nous sommes les fiers héritiers ont jeté les bases sur lesquelles nos communautés ont pu grandir et s’épanouir. À cet égard, vos efforts sont un modèle d’engagement social et vous méritez toute notre reconnaissance.

Les membres des Anciens et Amis de l’Académie Sainte-Famille tiennent à vous exprimer leur solidarité dans ces moments difficiles. Nous vous souhaitons bon courage et du succès dans les démarches que vous entreprendrez.

Jean-Eudes Savoie

Président

Anciens et Amis de l’Académie Sainte-Famille de Tracadie