Un outil indispensable

La dernière annonce concernant la construction d’un nouveau pont entre Shippagan et l’île Lamèque est une nouvelle extraordinaire. Je me dois de féliciter l’actuel gouvernement et son digne représentant, le ministre Wilfred Roussel, ainsi que les gens siégeant sur le Comité du pont. Ce sont des gens comme vous dont nous avons besoin.

Soyez fier de vos actions et démarches. De plus, les gens de la région se doivent d’appuyer massivement cette annonce qui contribuera au développement de notre circonscription. Qui plus est, les gens qui utiliseront le nouveau pont seront plus en sécurité en le traversant. Ce nouveau lien sera un atout majeur pour plusieurs secteurs soient économique, touristique et communautaire.

Bravo et merci de travailler pour nous et ainsi que pour les générations futures.

Roger R. Roussel

Le Goulet