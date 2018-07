Les bienfaits de l’agriculture biologique

Un changement important dans ma vie m’a amenée à vouloir vivre une expérience dans le monde de l’agriculture biologique. Je voulais aussi et j’avais besoin d’être dans la nature et de donner de mon temps.

Je suis allée travailler une semaine à la ferme Coopérative Terre Partagée de Rogersville comme wwoofer. Un wwoofer travaille pour son hôte en échange d’un gîte et d’un repas et il se familiarise avec les pratiques de l’agriculture biologique (absence de produits chimiques, respect des sols, etc.).

À Terre Partagée, le partage des connaissances, le partage des ressources, le goût d’éduquer et un dynamisme contagieux sont des caractéristiques que j’ai pu apprécier. Le travail de l’équipe m’a impressionnée; elle se donne pour mission de nourrir sainement sa communauté. De plus, les membres de la coopérative s’impliquent autant politiquement que socialement. Le travail est ardu et la volonté de réussir est tellement palpable.

Cette expérience m’a permis de me sensibiliser davantage à l’importance et aux bienfaits de l’agriculture biologique. Sans l’encouragement et l’appui du consommateur, notre maraîcher bio ne peut pas (sur)vivre. Nous avons besoin de lui pour consommer des produits de qualité et il a besoin de nous pour sa sécurité financière et avoir la motivation de continuer son travail.

Danielle Routhier

Shediac