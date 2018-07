80e de l’Ascension

En tant que fils natif de cette petite communauté acadienne située au nord de Miramichi, j’écris ces quelques lignes pour souligner le 80e anniversaire de fondation de la paroisse de l’Ascension de Beaverbrook.

La paroisse civile de Beaverbrook existe depuis les années 1900. La paroisse religieuse était au tout début une mission desservie par la paroisse de Saint Mary’s de Newcastle, et ce n’est que le 24 juillet 1938, que (Mgr) Patrice Alexandre Chiasson, alors évêque de Bathurst, lui donna sa propre identité et la nomma paroisse de l’Ascension.

Cette petite communauté est devenue un lieu d’accueil pour plusieurs personnes venant de la Péninsule acadienne. La langue maternelle demeure le français, même si l’assimilation a fait ses ravages.

Le point de repère qui a subsisté depuis 80 ans et qui unit notre communauté est notre petite église bâtie par nos parents et grands-parents. C’est grâce à leur foi et à leurs sacrifices si ce lieu de culte est encore debout.

En hommage à nos ancêtres, je souhaite un joyeux 80e anniversaire à notre chère paroisse et une bonne rencontre aux paroissiens et paroissiennes qui vont souligner ce moment historique.

Émile Richard

Bouctouche