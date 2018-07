Pour abolir la Journée de commémoration du Grand Dérangement

Imaginons-nous si soudainement le gouvernement fédéral décidait qu’il fallait changer la date commémorative du jour du Souvenir du 11 novembre pour la date de la déclaration qui a déclenché la Première Guerre mondiale? Ne serait-ce pas plus juste de retenir le 11 novembre puisque cette date marque la fin officielle de tant de souffrances humaines et d’innocentes victimes?

Pourtant, c’est exactement ce que Patrimoine canadien – en collusion avec des intervenants de notre élite acadienne – fait chaque année depuis 2005. On voudrait bien savoir qui au juste a suggéré cette date-là pour une journée de commémoration du quasi-génocide de tout un peuple.

Pour ce qui est de la date du 28 juillet, il n’y en a pas une plus exécrable pour le peuple acadien. Le 28 juillet 1755 marque le jour où Jonathan Belcher, le juge en chef de la Nouvelle-Écosse et membre du conseil du gouvernement à Halifax, a déposé et signé le renvoi judiciaire qui, pour des raisons purement politiques (pour protéger les intérêts de Sa Majesté dans la province) recommande la Déportation, en période de paix, de ce peuple inoffensif que nous étions.

Encore pire, le jour même du 28 juillet 1755 marque le moment où le conseil de la Nouvelle-Écosse – en présence des représentants du gouvernement de Sa Majesté britannique et des amiraux Edward Boscawen et Savage Mostyn – a pris les mesures pour effectivement mettre en branle la décision prise d’avance de nous déporter.

C’est cette date fatidique qu’on nous demande de commémorer annuellement depuis 2005, l’année du 250e anniversaire du début du nettoyage ethnique du peuple acadien. Comme on l’avait bien mentionné à un moment donné, la proclamation royale canadienne du 9 décembre 2003 fomentée par Stéphane Dion, aujourd’hui ambassadeur en Allemagne, et Patrimoine canadien, «est une bouillabaisse insipide de bonnes intentions enrobées dans l’euphémisme inoffensif d’un Grand Dérangement».

La commémoration annuelle du 28 juillet préconisée par Patrimoine canadien et la députation libérale fédérale acadienne de l’époque (qui avait refusé à la Chambre des communes que la Couronne britannique reconnaisse les torts causés aux Acadiens entre 1755 et 1763) doit être abolie sans ambages et permettre aux Acadiens eux-mêmes de se choisir un «Jour de Souvenir acadien» pour commémorer les souffrances humaines de tant d’innocentes victimes entre 1755 et 1762.

David Le Gallant

Originaire de l’Île-du-Prince-Édouard

Historien et diplômé en droit de l’Université de Moncton