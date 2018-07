Le nucléaire avant l’énergie solaire

Je relis vos articles sur le nucléaire et je constate que vous êtes plus intéressés à perpétuer la peur qu’a informé la population sur ce sujet. En fait, la production d’électricité par les usines nucléaires est l’une des sources les plus efficaces et écologiques qui existent. Il faut aussi tenir compte de l’amélioration des technologies nucléaires telles que les usines au thorium qui sont grandement supérieures aux usines actuellement en opération.

De plus, si nous considérons tous les impacts environnementaux qui sont encourus par l’énergie solaire et éolienne, il peut être démontré que ces énergies sont non seulement plus dispendieuses, mais qu’elles sont aussi plus dommageables pour l’environnement que le nucléaire. Le fait que les matériaux essentiels à ces formes d’énergies sont issus de mines à l’extérieur des régions qui les utilisent n’en font pas des produits plus écologiques. La pollution émises par ces mines est importante, peu importe la région ou le continent d’où elle provient.

Un deuxième point important est la disponibilité de ces produits, tel que les terres rares qui sont nécessaires au fonctionnement de ces technologies. Actuellement, la Chine contrôle près de 90% de ces productions. Comme sa demande en électricité est importante et en expansion, il est probable qu’elle utilisera sa production pour ces propres besoins avant d’en exporter.

Troisième point important, la hausse des prix de ces produits en raison de l’augmentation de la demande. Seulement pour couvrir l’augmentation de la demande pour les autos, il faudrait multiplier la production par 5 à 10 fois la disponibilité actuelle. Avec une augmentation de demande aussi importante, il est impossible que les prix demeurent au même niveau. L’augmentation des coûts de production des équipements ne peut que faire augmenter le coût de l’énergie produite. Considérant que l’énergie solaire et éolienne sont déjà plus dispendieuses que le nucléaire, le désavantage ne peut que s’accentuer.

Roger Dupéré

Saint-Quentin