Fiers de célébrer la Fierté

Au cours des prochaines semaines, les gens de l’ensemble du Nouveau-Brunswick célébreront la Fierté au sein de leur collectivité.

Historiquement, des activités ont été tenues pendant le mois de la Fierté afin d’attirer l’attention sur les questions auxquelles la communauté LGBTQ+ fait face et de normaliser les diverses identités. De telles activités inclusives donnent à toutes les personnes, quelle que soit leur identité, un sentiment d’appartenance, que cette appartenance soit externe – l’appartenance à une collectivité ou à un groupe – ou qu’il s’agit simplement d’un sentiment d’acceptation interne.

L’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick, qui représente plus de 2000 membres, est ravie de participer pour la deuxième année de suite au défilé de Fierté à Fredericton. Selon le Code de déontologie de l’ATSNB, la diversité et le respect de la dignité et de la valeur inhérentes des personnes sont deux des valeurs principales de l’association, et la participation aux activités de la Fierté permet de mettre l’accent sur ces valeurs.

La profession du travail social a célébré la diversité et préconisé l’égalité au fil des ans en offrant un soutien aux groupes minoritaires. Même si beaucoup de progrès ont été réalisés au chapitre de la diversification de nos collectivités, de nombreux secteurs minoritaires de la population doivent toujours lutter et franchir des obstacles. Les activités telles que celles liées à la Fierté nous rappellent les luttes et les réalisations des groupes minoritaires, ainsi que l’amour et l’acceptation au sein de nos collectivités. Nous sommes ravis et fiers de manifester notre appui de la communauté LGBTQ+ afin de créer un Nouveau-Brunswick vraiment inclusif, et nous espérons que les activités de la Fierté seront fort courues!

Miguel LeBlanc

Directeur général de l’ATSNB