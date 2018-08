Un ami me disait dernièrement avec cynisme que les prochaines élections provinciales lui apparaissaient comme un choix entre la lèpre et le choléra. Très cynique ce monsieur! Mais, il est tout de même pertinent de se demander s’il n’a pas en partie raison. La communauté acadienne n’a jamais su se doter d’alternative politique propre à elle, sauf du temps du Parti acadien. Comme prix de consolation, il nous reste les Verts et le NPD. Je serai vert cette année!

Jean-Marie Nadeau

Moncton