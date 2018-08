Un joyau à Shippagan

Depuis quelques mois des travaux majeurs d’agrandissement ont lieu à l’Université de Moncton, Campus de Shippagan dans un projet de cohabitation universitaire et le campus de la Péninsule acadienne du CCNB. Des investissements de 11,4 millions $ des gouvernements fédéral et provincial qui ajoutent un cachet particulier à la ville de Shippagan.

Dans le confort et la modernité, les étudiants inscrits et ceux qui vont fréquenter dans le futur cette institution auront un endroit propice à l’apprentissage et au développement personnel. Ce sont des éléments importants et essentiels dans le cheminement de chaque individu. Qui plus est, toutes ces facilités vont attirer de nouveaux étudiants d’ici et d’ailleurs. Voilà un ajout important pour l’économie régionale. Ce joyau universitaire et magnifique structure mérite un regard particulier. Quelle belle réalisation.

Nous sommes dans un monde en constant changement. Pour cela, il est donc primordial de donner aux étudiants universitaires et du CCNB des outils d’apprentissages qui les aideront à mieux s’épanouir. Bref, de futurs leaders y seront formés.

Les deux paliers de gouvernement- fédéral et provincial – méritent des félicitations et des éloges pour ce merveilleux projet.

Roger R. Roussel

Le Goulet