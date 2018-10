Beaucoup de questions

Quand Brian Gallant a-t-il perdu ses élections? Lors de la récente campagne électorale ou quand Victor Boudreau, alors ministre de la Santé, voulait, envers et contre tous, nous imposer le privée pour les services de cafétéria et la conciergerie dans les hôpitaux de la province? Ou quand M. Gallant a privatisé les services du Programme extra-mural, là encore envers et contre tous?

Comment se fait-il que le contrat de l’extra-mural a été octroyé à la même firme qui semble incapable d’offrir un service ambulancier uniforme dans toutes les régions de la province et semble ne pouvoir recruter des ambulanciers parlant français?

Normalement, est-ce qu’on récompense par un autre contrat ceux qui ne semblent pas capables de performances adéquates?

Après deux gouvernements de suite qui se voit refuser un deuxième mandat, est-il possible que la population veuille être écoutée par ses dirigeants?

Est-ce possible que la Santé et l’Éducation sont dans l’esprit des gens des services gouvernementaux où il ne faut pas sabrer et ne pas offrir au privé?

Après le 23 octobre, allons-nous voir le vrai visage de Blain Higgs et de l’Alliance?

Est-ce que Robert Gauvin est totalement teindu bleu, ou a-t-il encore l’étoile du drapeau sur le cœur et les couleurs de l’Acadie en lui? Quelles sont ses véritables couleurs?

A-t-il la force d’être le seul défenseur des francophones et du Nord? Sera-t-il un preux défenseur ou un banal député? Fidèle à son parti ou à ses électeurs francophones?

Comment se fait-il qu’un parti qui a pour mandat le non-respect de droits inscrits dans la constitution puisse se présenter aux élections comme parti politique? Devrait-on être protégés contre de tels abus?

Préférez-vous ne pas avoir la taxe de carbone ou subir tous les aléas des changements climatiques?

Croyez-vous que tout va s’arranger pour le mieux, que les sursauts de la nature vont s’atténuer sans rien changer de notre façon de consommer et de vivre?

Y a-t-il aujourd’hui des enjeux incontournables qui font que les tiers partis vont prendre de plus en plus de place lors des élections?

Croyez-vous qu’une personne élue doit représenter en tout temps ses électeurs ou suivre la ligne du parti dans lequel elle milite?

Qui domine, le système politique ou le système économique?

L’économie est au service des gens ou les gens sont au service du système économique?

Le rôle du gouvernement est-il de voir à la sécurité et à la santé des gens ou de promouvoir la libre entreprise?

Qu’est-ce qu’un gouvernement responsable?

Bonne réflexion.

Réginald Boudreau

Grande-Anse