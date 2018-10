Armes et cannabis

J’aimerais donner mon opinion de deux groupes de personnes. Un groupe aux États-Unis et l’autre ici au Canada. Aux États-Unis, ces personnes fabriquent des armes à feu et font des millions de dollars de profit. Est-ce qu’ils sont concernés pour tous ceux qui se font tuer par ces armes? Non pas du tout, tant qu’ils font de l’argent ils vont continuer à en faire

Ici au Canada, ceux auxquels je me réfère sont ceux qui fabriquent le cannabis. Ils voient tous les millions qu’ils vont être capable de faire, pensez-vous qu’ils s’inquiètent du stress que ça va occasionner aux parents, non pas du tout. Ceux qui fumeront ce cannabis pendant 25 ans n’auront pas de bonnes nouvelles lorsqu’ils iront chez le médecin, c’est certain. Ce groupe de personnes va essayer de dire que c’est bon pour toi et que ça te protège contre le cancer, s’il vous plaît ne soyez pas si naïf et aveugle.

Richard Leblanc

Moncton