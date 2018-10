Pétition sur les services de Medavie

Il est plus que temps que les instances gouvernementales écoutent le peuple. Les gens se sont indignés de voir le Programme extra-mural aller à Medavie; sourde oreille du gouvernement en place; contrat partiellement dévoilé une fois signé. Le Programme extra-mural avait un taux de satisfaction au-dessus de 95% et pourtant, c’est comme si ça n’avait aucun poids dans leur raisonnement et dans leurs actions.

Le service d’ambulance, d’après ma compréhension, c’est d’avoir une ambulance capable de servir des gens en région éloignée. Si je ne me trompe; avant ce transfert de services à Medavie, les ambulances desservaient la région immédiate où elles étaient positionnées, mais plus maintenant, est-ce bien le cas? Si oui, il n’y a aucune logique. C’est le peuple qui sait ce dont il a besoin et c’est le peuple qui élit les députés; après on connaît le refrain…

Robert Melanson, président de la Société de l’Acadie, j’appuie votre initiative de faire circuler une pétition pour que les choses changent en ramenant les services de l’extra-mural et des d’Ambulance NB vers les deux réseaux de la santé de la province.

Les gens divorcent et ça coûte de l’argent; ce n’est donc pas impensable de voir un divorce entre le gouvernement et Medavie; ça coûterait de l’argent, mais au final, tout le monde en sortirait gagnant. Essayer de faire circuler la pétition également à l’extérieur des médias sociaux pour ceux qui ne sont pas connectés à internet. Dites-nous comment faire et on vous aidera à avoir l’appui des gens. Ensemble on peut et on doit faire basculer ces décisions immatures de nos dirigeants politiques.

Gaston Doiron

Rivière du Portage