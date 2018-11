La ministre athée restera

Oui, la ministre de l’Église unie du Canada Gretta Vosper, qui se dit ouvertement athée, conservera son poste dans sa congrégation, à Toronto. Cela est juste et bon. C’est dans la tradition de cette église de reconnaître les perspectives théologiques différentes. Et pour moi, il est évident que dans notre monde actuel ce sont les actions et valeurs qui importent davantage que ses croyances. Il est possible d’avoir les valeurs spirituelles comme la compassion et la compréhension bienveillante, et chercher à faire la justice sans une croyance surnaturelle.

Kevin Mann

Bathurst