Tournée: thank you Canada

Dimanche dernier, j’ai assisté au spectacle de patin artistique présenté par les plus grands médaillé(e)s canadiens olympiques et autres événements mondiaux de ces dernières années devant plus de 6000 personnes au Centre Avenir. Quel magnifique spectacle! Ces jeunes athlètes étaient à Moncton dans le cadre d’une tournée canadienne pour dire merci au Canada de les avoir soutenus tout au long de leur aventure qui les a conduits à plusieurs podiums.

Néanmoins, d’entrée de jeu, l’anglais fut la langue de communication avec les spectateurs et spectatrices tout au long du spectacle autre que pour dire «Bonjour Moncton». Pourtant, quelques-uns de ces athlètes s’expriment en français, alors pourquoi encore ce vieux réflexe d’utiliser qu’une seule langue officielle du pays lors de ce spectacle canadien? De plus, le tout fut agrémenté par de brefs vidéos en anglais présentant les carrières de chacune et chacun également.

Je me suis donc demandé comment peut-on faire le tour du Canada pour remercier les gens sans prendre en compte le pouls des régions avec un nombre important de francophones comme à Moncton, par exemple. Quand le groupe s’arrêtera au Québec je suis certaine que les conversations se feront plutôt en français tout en présentant le matériel d’accompagnement dans les deux langues officielles.

Malheureusement, il n’y a pas que Denise Bombardier qui pense que le Canada est anglophone à l’extérieur du Québec. Il me semble que la ville de Moncton, officiellement bilingue, dans une province officiellement bilingue, dans un Canada officiellement bilingue n’a pas fait trop d’efforts pour s’assurer de faire respecter les droits linguistiques de sa minorité et de celle de sa province en rappelant aux gens leurs obligations à l’égard de sa population lors des négociations d’événements tels que celui-ci. Le directeur du Centre Avenir, originaire de la grande région de Toronto je crois, est-il conscient de l’importance de cet enjeu? Décevant.

Jeanne d’Arc Gaudet

Moncton