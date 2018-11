La CSR, une structure indispensable

J’ai eu l’occasion de lire l’article de Réal Fradette dans l’Acadie nouvelle du 13 novembre sur les Commissions de services régionaux. Je souhaite éclairer la population sur deux éléments importants découlant de cet article. Le premier est celui de l’augmentation du budget de la CSR de Kent entre 2013 et 2017 de près d’un million de dollars. Depuis 2016, la CSR de Kent est maintenant responsable de la collecte des déchets pour la majorité des communautés de la région, ce service était payé par les DSL et les municipalités individuellement auparavant et ne s’agit pas de nouveaux coûts pour la région, mais plutôt un transfert du local vers le régional. Ce changement dans l’organisation responsable de la collecte a eu pour but de mieux coordonner et optimiser le service à l’échelle régionale, tout en diminuant les coûts du service de déchets. Excluant le service de collecte qui était déjà payé par les municipalités et les DSL, le budget de la CSR de Kent a passé de 2 350 000$ en 2013 à 2 100 000$ en 2017, soit une diminution de 250 000$.

Le deuxième élément d’importance est celui de la collaboration à l’échelle régionale. Nos communautés sont de petites tailles et individuellement certains projets ne pourraient se réaliser. Par exemple, la CSR de Kent est impliquée dans l’immigration, le loisir, la culture, le tourisme, le développement économique, et bien d’autres initiatives au niveau régional. Cette force collective à l’échelle régionale permet à notre région de se développer et se démarquer à l’échelle provinciale! Au-delà des coûts, le modèle de la CSR permet de travailler ensemble pour le bien-être de l’ensemble de son territoire en éliminant des barrières géographiques entre les DSL et les municipalités. «L’Union fait la force!»

Maurice Maillet

Président Commission de services régionaux de Kent